Берлин, , 15:31 — REGNUM

Новый Land Rover Defender 2020 года проходит финальные тесты на трассе Нюрбургринг. Об этом сообщает портал Motor1.

Британский автопроизводитель вознамерился найти компромисс между внедорожными возможностями и надлежащими характеристиками на дороге для повседневного использования нового Land Rover Defender.

Судя по видео, Defender обладает значительным креном кузова, что, как утверждают специалисты сайта, является нормой. Кроме того, на видео можно сравнить прототип Defender с BMW X5 M.

Сообщается, что новинка будет иметь два варианта подвески — пневматическую и стандартную. В продаже модель появится в 2020 году. Авто также укомплектовано 18-дюймовыми колесами, однако клиентам британской марки также предложат 22-дюймовые диски с внедорожными шинами.

Напомним, представлен новый Land Rover Defender будет в середине сентября 2019 года.

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