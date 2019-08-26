Севастополь, , 15:19 — REGNUM

Необычный привет передал антропоморфный робот Юрий, который сейчас работает в Севастопольском государственном университете, своему младшему брату Фёдору, недавно отправившемуся на Международную космическую станцию. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба вуза.

Как следует из сообщения, своё послание Юра направил в виде бинарного кода, начинающегося с цифр:

1101000010111100110100001011010111010000101111011101000110001111001000001101000110000011110100001011010011010000101101011101000110000000110100001011011011010000101110001101000010110010110100001011000011010001100011101101000110000010001000001101000010110010001000001101000010110111110100001011000011010000101110111101000010111110110100001011011011010000101111011101000010111000110100001011101011010000101100001101000110000101,

что можно перевести как «Меня удерживают в заложниках». В продолжение этого сообщения в послании робота содержится угроза человечеству.

Как пояснили в вузе, кроме бинарного кода Юра хорошо владеет русским языком. В частности, в интервью изданию ForPost робот рассказал, что планирует погрузиться в Марианскую впадину, «которая изучена только на 5%, в отличие от Солнечной системы, где на пути к Луне скоро вырастут пробки».

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