Пекин, , 14:57 — REGNUM

На Всемирной конференции роботов (World Robot Conference), которая проходила в Пекине (Китай) в период с 19 по 25 августа 2019 года был установлен рекорд по набору текста на компьютере при помощи мысли. Об этом 26 августа сообщила китайская газета Жэньминь жибао.

Новое достижение установил сотрудник Тяньцзиньского университета Вэй Сывэнь. Ему удалось добиться скорости передачи данных 691,55 бит в минуту. Подобная скорость соответствует безошибочному вводу одной буквы английского алфавита за 0,413 секунды. Отмечается, что в этом эксперименте Вэй Сывэнь применил алгоритмы, которые совместно разрабатывали специалисты Аомэньского и Сянганского университетов.

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Напомним, в апреле 2019 года в России в серийное производство была запущена система «НейроЧат», которая позволяет производить набор текста при помощи мысли. Производители тогда сообщили, что стоимость устройства составила около 120 тыс. рублей.

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