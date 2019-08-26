Москва, , 15:00 — REGNUM

Рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) на авторынке Москвы составило аналитическое агентство «Автостат».

По итогам семи месяцев 2019 года на столичном авторынке было реализовано 62,5 тыс. новых машин сегмента SUV. Стоит отметить, что первые десять строчек модельного рейтинга этого сегмента принадлежат кроссоверам.

Первое место среди самых популярных кроссоверов Москвы занимает южнокорейская модель Hyundai Creta, которая за январь-июль 2019 года разошлась тиражом в 4565 экземпляров. Вторую строчку занимает Volkswagen Tiguan, который предпочли 3378 жителей столицы. Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai. За отчетный период эту модель кроссовера приобрел 3121 человек.

На четвертом и пятом местах — Skoda Kodiaq (2687 шт.) и Renault Kaptur (2521 шт.) соответственно.

Далее в рейтинге самых популярных кроссоверов на московском авторынке идут: Nissan X-Trail (2480 ед.), Mitsubishi Outlander (2471 ед.), KIA Sportage (2287 ед.), Toyota RAV4 (1941 ед.) и Mazda CX-5 (1889 ед.).

Напомним, по итогам первых шести месяцев 2019 года доля сегмента SUV на российском авторынке составила 43%.

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