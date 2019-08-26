Пекин, , 14:18 — REGNUM

В Китае изобрели и активно внедряют быстрый портативный детектор наркотических веществ, сообщает South China Morning Post.

По данным издания, вещи подозреваемого протыкаются иглой в несколько микрон, после чего вещества на ее кончике испаряют за несколько секунд, а полученный газ анализируется.

Данная система способна выявить почти 40 видов наркотиков, которые находятся в обороте, а также ранее неизвестные смеси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Китая заявили, что усилия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков должны быть только интенсифицированы, дабы минимизировать вред обществу, наносимый запрещенными веществами, особенно в преддверии празднования 70-й годовщины образования КНР 1 октября текущего года.

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