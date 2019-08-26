Вашингтон, , 13:52 — REGNUM

Редкий автомобиль Subaru SVX, дизайн которого был разработан известным итальянским автомобильным дизайнером Джорджетто Джуджаро, был выставлен на продажу. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Модель, выставленная на торги, сошла с заводского конвейера в 1994 году в Китае. Она была известна под названием Alcyone.

Сообщается, что на продажу авто выставила компания J-Spec Auto Sports из Соединённых Штатов. Несмотря на солидный возраст, пробег автомобиля составляет всего 123,4 тыс. километров. Редкое авто находится в отличном состоянии.

Отличительной особенностью спортивного купе стал необычный дизайн. Модель была самой узнаваемой в истории марки. Машина имеет своеобразное «окно в окне».

Что касается мотора, то он имеет мощность 230 л. с., а пару ему составляет 4-скоростной «автомат».

Напомним, автокомпания Subaru на заводе в американском штате Индиана приступила к серийному производству моделей Legacy и Outback нового поколения. На авторынке новинки появятся уже осенью 2019 года.

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