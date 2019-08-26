Москва, , 13:26 — REGNUM

Самолёты семейства Boeing 737 MAX, эксплуатация которых была приостановлена после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, вновь начнут летать в четвёртом квартале 2019 года. Об этом заявил вице-президент компании Boeing по маркетингу Рэнди Тинсет.

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Boeing планирует выпускать по 52 авиалайнера 737 в месяц c февраля

«Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращён в эксплуатацию в IV квартале 2019 года», — сказал Тинсет.

По его словам, такие сроки согласованы с авиавластями США.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года самолёт Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Эфиопии, погибли 189 человек. В конце октября 2018 года в лайнер того же типа компании Lion Air разбился в Индонезии. На борту самолета находились 157 человек, никто из них не выжил.

После катастрофы недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт власти целого ряда стран приняли решение о приостановке эксплуатации Boeing 737 Max 8, десятки стран закрыли своё воздушное пространство для полётов самолётов этой модели.

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