Москва, , 13:23 — REGNUM

В июле 2019 года в России было реализовано 1637 экземпляров нового купе-кроссовера Arkana, что является лучшим результатом среди всех моделей автокомпании Renault. Об этом 26 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На втором месте в линейке французского бренда расположилась модель Logan. На третьем — Duster. Пятёрку лидеров замыкают модели Kaptur и Sandero. Уровень продаж этих моделей приблизительно равен — он находится в интервале 2100 — 2800 единиц.

Если сравнить продажи машин Renault Arkana с продажами машин сегмента SUV других компаний, то получится, что их реализация будет на уровне таких моделей как Nissan Qashqai (1660 ед.), Hyundai Tucson (1642 ед.) и Chevrolet Niva (1614 ед.).

Напомним, в августе 2019 года автопроизводитель Renault увеличил цену на большую часть моделей марки, представленных на авторынке РФ. Свою стоимость сохранили только кроссоверы Renault Koleos, Dokker Stepway и универсал Dokker.

Читайте также: С начала продаж в РФ продано 400 тыс. кроссоверов Renault Duster