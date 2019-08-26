Москва, , 12:59 — REGNUM

Среди изделий, которые «Техмаш» представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, будет демонстрироваться гибкий печатный кабель ГПК-МП, использованный в космических аппаратах, отправленных на Марс в 2016 году. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что изделие не имеет аналогов, как в России, так и за рубежом. Его основной задачей является снижение массы и габаритов бортового электромонтажа. Кабель способен выдержать более двух млн изгибов на радиус 15 мм, а также допускает изгиб с нелимитированным радиусом и возвратом в исходное состояние.

Минимальные температуры эксплуатации гибкого печатного кабеля: — 269 °C при фиксированном монтаже, — 198 °C при подвижном монтаже, максимальная температура эксплуатации: +300°С в пределах наработки 1000 час, +600°С кратковременно. Кабель не охрупчивается в жидком азоте. Продукция нашла применение как в оборонной, так и в гражданской промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, МАКС-2019 будет проходить с 27 августа по 1 сентября на территории аэродрома «Раменское» в Московской области. В этом году в салоне примут участие более 350 российских и зарубежных компаний.

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