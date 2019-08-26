Гайленкирхен , , 12:59 — REGNUM

Немецкое ателье Manhart Racing увеличило мощность кросс-купе Mercedes-AMG GLC 63 S с 510 до 700 л. с. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Спорткару Mercedes-AMG GLC 63 S 32cars.ru

Битурбированный 4,0-литровый мотор V8 мощностью 510 л. с. и 700 Нм крутящего момента был заменён специалистами на 700-сильный с 908 Нм крутящего момента. Кроме того, на авто был установлен новый турбированный компрессор и воздухозаборник. Также тюнеры доработали охладитель воздуха и модернизировали впрыск. На спорткаре также была заменена трансмиссия.

Внешний вид тюнингованного кросс-купе выделяется несколькими полосами желтого цвета на кузове, а также 21-дюймовыми колесными дисками Concave One.

Во сколько обойдётся обновлённое авто покупателям пока неизвестно.

Напомним, в 2020 году в Испании стартуют продажи 204-сильного электрического Mercedes EQV 300. Максимальная скорость авто составляет 160 км/ч, а запас хода без подзарядки аккумулятора — около 405 км.

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