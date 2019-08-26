Москва, , 11:52 — REGNUM

Неудачная стыковка корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) могла произойти из-за неполадок системы взаимных измерений «Курс», которая отработала свой гарантийный срок, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

По словам одного из источников, после того, как оборудование отслужило первоначальный срок по гарантии, время его работы продлевалось — сначала на семь лет, а потом и дальше. Вместе с тем 2 августа на совещании главный конструктор системы «Курс» Сергей Медведев отчитался, что аппаратура на МКС работает штатно.

Однако, пишет издание, точно назвать причину возникновения нештатной ситуации пока никто не может. Проблемы со стыковкой могли также возникнуть из-за несработанной антенны на модуле «Поиск», неисправности в усилителе сигнала на «пассивном» комплекте «Курса» или проблем с его электропитанием.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа «Союз МС-14» не смог совершить стыковку с МКС. На борту корабля находится человекоподобный робот «Федор». 26 августа корабль «Союз МС-13» был перестыкован со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» на российском сегменте орбитальной станции. На агрегатном отсеке «Звезды» освободился причал для «Союза МС-14», стыковка запланирована в 06:12 по московскому времени 27 августа.

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