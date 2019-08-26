Уокинг, Великобритания, , 11:43 — REGNUM

Британская автокомпания McLaren представила комплект кожаных дорожных сумок для своего нового суперкара GT на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Комплект сумок для суперкара GT 32cars.ru

Специалисты спроектировали сумки так, чтобы они вписались в передний и задний багажники нового GT. Стоимость всего комплекта составит 15 тыс. долларов (около 990 тыс. рублей). Он состоит из четырёх сумок. Их можно купить как вместе, так и по отдельности. В комплект входят: сумка для одежды (2300 долларов), сумка для спорта (2500 долларов), ручной клади (3800 долларов) и сумка для гольфа (6800 долларов).

Для автолюбителей будут доступны два варианта материала сумок — чёрная кожа и светло-коричневая шкура.

GT появятся у первых покупателей до конца 2019 года, а набор сумок будет доступен для заказа в сентябре этого же года.

Напомним, автомобиль McLaren F1 был продан за рекордные 19,8 млн долларов на аукционе Sotheby's в Калифорнии в городе Монтерей. Машина была продана за четыре минуты и тридцать секунд американскому коллекционеру, чье имя не сообщается.

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