Москва, , 11:19 — REGNUM

Проект модернизированного Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими будет готов к концу года. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в опубликованном 26 августа интервью «Интерфаксу».

Он пояснил, что на четвертый квартал назначена защита технического проекта самолета, работа идёт в соответствии с графиком. Конструкторское бюро «Ильюшин» по заказу министерства разрабатывает глубоко модернизированный Ан-124, изменения затронут бортовое радиоэлектронное оборудование и общесамолетные системы.

«Реализация этих мероприятий позволит уже в ближайшее время считать самолет Ан-124 «российским», — отметил Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, самый крупный и грузоподъемный самолет в мире Ан-124 «Руслан» был разработан украинским КБ «Антонов». В России выпускать самолет перестали в 2003 году. В июне 2018 года Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) допустила возобновление отечественного производства Ан-124 под другим брендом.

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