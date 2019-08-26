Колумбус, США, , 11:19 — REGNUM

Японская автокомпания Honda готовит к выпуску инновационную воздушную подушку безопасности передних пассажиров. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Новая подушка будет лучше защищать голову передних пассажиров при угловом лобовом ударе во время ДТП. Теперь вероятность травмы пассажиров в случае, если голова сильно повернется или соскользнет с подушки безопасности, уменьшится.

Сообщается, что созданием и испытаниями новинки, занимаются специалисты Honda R & D Americas в американском штате Огайо совместно с компанией Autoliv.

Разрабатываемая подушка безопасности состоит из четырёх основных компонентов: трех воздушных отсеков (центральной камеры и двух боковых) и так называемой «парусной панели». Панель растягивается между двумя боковыми воздушными камерами. Таким образом, система безопасности работает как бейсбольная рукавица — подушка ловит и замедляет голову пассажира. При этом она, втягивая боковые камеры внутрь, удерживает голову.

Напомним, компания Honda объявила о выходе на авторынок осенью 2019 года модели Honda Breeze. Авто заметно увеличится по сравнению с CR-V. Новинку оснастят 1,5-литровым турбомотором мощностью 193 л. с., либо 6-скоростной «механикой», либо вариатором CVT.

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