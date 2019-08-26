Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM

Свыше 8 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей трёх общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии Южного военного округа задействованы в масштабных командно-штабных учениях, которые сегодня, 26 августа, стартовали на юге России. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

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Уточняется, что манёвры, в ходе которых, в частности будет отработано применение межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей России, продлятся по 31 августа. В них будет задействовано более сотни танков, около 90 самолётов и вертолётов, до десяти кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии — всего свыше 2,5 тыс. единиц военной техники.

Учения будут проводиться на 12 общевойсковых, морских и авиационных полигонах в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Крыму.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 августа, на полигоне в Крыму экипажи истребителей Су-30СМ отработали боевые пуски ракет класса «воздух — воздух». Экипажи истребителей поколения 4++ подняли самолёты в воздух для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника. Световые мишени были обнаружены и поражены ракетами класса «воздух — воздух».