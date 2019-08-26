Москва, , 10:25 — REGNUM

Производство тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А и его модификаций в России будет ускорено. По информации источника в авиационной отрасли, сделать этот процесс более быстрым позволит новая автоматизированная линия сборки, которая после модернизации уже запущена в работу на ульяновском авиазаводе «Авиастар-СП».

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Как уточнил технический директор ОАК Юрий Тарасов, слова которого приводит РАИ Новости, всего на предприятии будут работать две роботизированные станции, на которых в автоматическом режиме будет производиться стыковка отсеков фюзеляжа, крыла и хвостового оперения. Монтаж систем, силовой установки и цеховая обработка будут производиться на шести автоматизированных станциях.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Вооружённые силы России получат шесть тяжёлых транспортных самолётов Ил-76МД-90А, предназначенных для межрегиональной перевозки грузов. Строят эти воздушные суда по заказу Минобороны РФ на ульяновском предприятии «Авиастар-СП», входящем в структуру Объединённой авиастроительной корпорации. Первый такой самолёт был торжественно передан военно-транспортной авиации ВКС России в начале апреля 2019 года.

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