Москва, , 09:16 — REGNUM

Перестыковка корабля «Союз МС-13» на Международной космической станции (МКС) прошла успешно. Станция готова к приёму «Союза МС-14» с роботом «Фёдором» на борту, сообщает 26 августа «Роскосмос» в Twitter.

Отмечается, что «Союз МС-13» перестыкован со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» на российском сегменте орбитальной станции. На агрегатном отсеке «Звезды» освободился причал для «Союза МС-14», стыковка запланирована в 06:12 по московскому времени 27 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа «Союз МС-14» не смог совершить стыковку с МКС. По предварительным данным, проблема возникла в системе стыковки корабля «Курс».

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