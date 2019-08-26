Уфа, , 08:48 — REGNUM

Электрохирургический блок поступил в республиканский онкодиспансер Уфы, 26 августа сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

«В составе электрохирургического блока присутствуют коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO 300 D и коагулятор электрохирургический аргон-газовый серии ERBE APC 2», — сообщают чиновники.

По словам медицинских работников, без этого аппарата невозможно выполнение хирургических операций при лечении онкологии.

«В ходе аргоноплазменной коагуляции достигается равномерная остановка кровотечений и девитализация (прижигание) тканей без прямого контакта инструмента с тканями, что позволяет проводить восстановление проходимости опухолевых стенозов пищевода», — сообщают в пресс-службе республиканского правительства.

Операции, проводимые на полученном электрохирургическом блоке дают высокую эффективность, надежность при лечении, а также безопасны для пациентов.

Напомним, что пополнение медицинского оборудования в больницы Башкирии проходит в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».