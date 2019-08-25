Москва, , 11:08 — REGNUM

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал ситуацию с неудавшейся стыковкой космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции. Соотвествующее сообщение Рогозин опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По словам Рогозина, вся эта ситуация с неудавшейся стыковкой «Союза» с роботом «Федором» на борту к МКС является весьма сложной, но она находится под контролем.

Рогозин уточнил, что корабль не удалось пристыковать из-за сбоя аппаратуры на самой МКС. речь идёт об аппаратуре, которая отвечает за безопасное сближение и шлюзование.

Вторая попытка пристыковать корабль к МКС будет предпринята ранним утром 27 августа. Рогозин уточнил, что космонавт Александр Скворцов специально проведет дополнительную тренировку на бортовом тренажере по перестыковке «Союза МС-13».

Кроме того, экипажу МКС придется перестыковать корабль «Союз МС-13» га стыковочный узел МИМ2, куда не смог пристыковаться в автоматическом режиме «Союз МС-14».

https://twitter.com/Rogozin/status/1165284573456031744