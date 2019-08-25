Москва, , 10:48 — REGNUM

Топ-3 кроссоверов, способных, в отличие от собратьев, преодолевать бездорожье, опубликовало издание «Автоновости дня» 25 августа на своем сайте.

Автор материала решил пойти вопреки устоявшемуся мнению, что современные кроссоверы, как правило, предназначены для города. Он решил найти исключения из этого правила среди моделей, представленных на российском рынке, и выбрал наиболее удачные среди иномарок.

Первое место было отдано «Land Rover Discovery». Просвет между днищем автомобиля и землей может быть при необходимости увеличен с 220 мм до 280 мм, что позволяет ему преодолевать брод глубиной до метра. Также отмечается мощный (249 л.с.) мотор, который способен брать крутые склоны и автоматическая трансмиссия, способная справиться с бездорожьем.

«Subaru Forester» досталось второе место. Отмечается его симметричный полный привод, тяга и мощность двигателя (185 л.с.) и неплохой просвет в 220 мм. Кроме того, автомобиль оснащен системой X-Mode, которая оптимизирует работу систем при движении по бездорожью.

Тройку лидеров замыкает Renault Duster. Этот бюджетный кроссовер имеет турбодизель мощностью в 110 л.с., систему полного привода и просвет 210 мм. Отмечается, что из-за относительно невысокой стоимости его владельцы, как правило, не боятся повредить бампер, благодаря чему автомобиль может штурмовать достаточно серьезные препятствия.