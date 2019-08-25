Токио, , 10:46 — REGNUM

Автопроизводитель Honda объявил о выходе на рынок уже нынешней осенью модели Honda Breeze.

При этом известно, что новинка является перелицованной версией популярного кроссовера Honda CR-V нового поколения.

Официальные фото новой модели уже появились в интернете и на них видно, что Breeze будет отличаться от оригинала изменёнными бамперами и оптикой, другим капотом и радиаторной решеткой оригинального вида.

Также новый автомобиль заметно увеличится по сравнению с CR-V: длина — 4 634 мм (+49 мм), ширина — 1 855 мм, высота — 1679 мм, колесная база — 2661 мм (+1мм).

Кроме этого, известно, что Honda Breeze будет оснащаться 1,5-литровым 193-сильным турбированным двигателем и, либо 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо вариатором CVT. Также возможны версии с полным и передним приводом.

Отметим, новый Honda Breeze предназначен для китайского рынка и будет производиться на совместном заводе Honda и CAG