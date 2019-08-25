Москва, , 07:45 — REGNUM

Дату повторной стыковки космического корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией (МКС) назвал 24 августа генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин своем Twitter.

МКС

Глава госкорпорации сообщил, что 26 августа экипаж «Союза МС-13», который пристыкован к модулю «Звезда», в ручном режиме управления перестыкует свой корабль к модулю МИМ2. Это необходимо, чтобы освободить место для прибывшего аппарата. На следующий день, 27 августа, «Союз МС-14» повторит операцию по стыковке с МКС уже через модуль «Звезда». В течение 25 августа данную операцию космонавты отработают на тренажере

Напоминаем, «Союз МС-14» 24 августа вышел на орбиту и пытался состыковаться с МКС в автоматическом режиме. Однако операция не удалась, космический аппарат в какой-то момент перестал сближаться и отошел от Международной космической станции на безопасное расстояние. Предполагается, что причиной стали сбои в системе стыковки «Курс» на модуле МИМ2.