Москва, , 12:17 — REGNUM

В ходе неудавшейся стыковки космического корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту к Международной космической станции, произошли ранее неизвестные колебания. Об этом сегодня, 24 августа, сообщил руководитель российского сегмента станции Владимир Соловьев.

По его словам, все шло в штатном режиме до того момента, когда «Союз» приблизился к МКС на расстояние примерно в 200 метров. Однако затем на станции начались ранее не встречавшиеся колебания.

На этапе причаливания стало понятно, что в автоматическом режиме провести стыковку не получится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, космический корабль «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. на борту корабля находится человекоподобный робот «Федор».

По предварительным данным, стыковка не удалась из-за неисправности усилителя стыковочной системы «Курс», который находится на самой МКС. Повторные попытки стыковки будут осуществлены в ночь на 26 августа.