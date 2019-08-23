Пекин, , 18:10 — REGNUM

Китайская компания China Shipbuilding Industry Corporation спустила на воду беспилотный надводный корабль. Он носит название JARI. Фотография беспилотника появилась в аккаунте в WeChat в научно-исследовательском институте №716. В информационном сообщении к фотографии говорится, что корабль достиг своей первоначальной боеготовности. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Над этим кораблём работали два научно-исследовательских института, №716 и №702, компании China Shipbuilding Industry Corporation. Корабль имеет длину около 15 метров и водоизмещение 20 тонн. Беспилотник способен выполнять задачи противовоздушной обороны, бороться с надводными кораблями и подводными лодками. Он оснащён радиолокационной станцией с фазированной решеткой. В качестве вооружения у корабля есть ракеты вертикального пуска и торпеды.

Китайские конструкторы заложили в него потенциал полностью автономного боевого корабля. До начала полноценного функционирования беспилотник должен пройти несколько ходовых испытаний.

Некоторые военные эксперты уже назвали этот корабль беспилотным «мини-эсминцем класса Aegis» из-за его радара и ракетного вооружения.