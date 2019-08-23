Москва, , 16:56 — REGNUM

Первые серийные бомбардировщики Ту-22М3М начнут поступать в Вооруженные силы РФ с 2021 года. Ту-22М3М — это вторая молодость для Ту-22М3 (по классификации НАТО Backfire — «Ответный огонь»), его глубокая модернизированная версия. Эта боевая машина будет очень серьезной угрозой авианосным ударным группировкам США на море, на суше стратегический расклад также измениться в пользу России. Об этом пишет «Армейский стандарт».

Самолёт оснащён новым бортовым оборудованием, прошедшим испытания в условиях Сирии. Прицельно-навигационный комплекс «Гефест» позволяет за счёт точно рассчитанного момента сбрасывания обычных бомб превратить их в высокоточные боеприпасы. Боевая машина также получила комплекс радиоэлектронной борьбы, новым бортовым радиоэлектронным оборудованием и цифровое управление всеми системами самолёта.

Улучшено управление двигателями, а также управление комплексом вооружения боевой машины. Расширен и арсенал. Теперь самолёт может нести как минимум две гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а по некоторым данным — даже четыре такие ракеты. В качестве вооружения Ту-22М3М сможет использовать крылатые ракеты Х-555, противокорабельные ракеты Х-32 и высокоточные бомбы.

Очень важная деталь — самолёту возвращена штанга дозаправки в воздухе. Так этот самолет опять стал стратегическим бомбардировщиком.

В Крыму есть аэродромы в Гвардейском и Бельбеке. Действуя с этих аэродромов, Ту-22М3М могут контролировать как всю акваторию Черного моря, так и половину Европы.

По мнению экспертов, развернув Ту-22М3М на авиабазе Кант в Киргизии, Россия получит возможность поражать любые цели в Персидском заливе до территории Омана, а также любые цели в Индийском океане на расстоянии около тысячи километров от побережья Ирана или Пакистана.