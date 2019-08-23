Москва, , 15:58 — REGNUM

Четвёртый атомный ледокол проекта 22 220 могут заложить в августе или сентябре 2020 года. Об этом сообщил 23 августа журналистам глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Речь идет о четвёртом ледоколе проекта — третьем серийном судне. На сегодняшний день строятся головной и второй (первый серийный) ледоколы серии, «Арктика» и «Сибирь». Третий ледокол, «Урал», спустили на воду 25 мая.

Лихачев пояснил, что строить два ледокола будут с привлечением заёмных средств, по принципу «50 на 50».

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов проекта 22 220 подписали 23 августа в Мурманске генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов и глава ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

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