Вашингтон, , 15:47 — REGNUM

Специалисты компании Revenant Automotive создали для новой модели Aston Martin Vantage пакет, который возвращает автомобилю классический внешний вид. Об этом сообщается на сайте Tarantas.news.

Последнее поколение автомобилей британского бренда имеют довольно неоднозначную с точки зрения эстетики внешность. Так, например, автолюбители критикуют габаритную решётку радиатора, которая не гармонирует с дорожной версией модели в целом. Поэтому дизайнеры из Revenant Automotive решили внести в облик Vantage некоторые изменения в сторону классического стиля.

В итоге авто было оснащено традиционной металлической радиаторной решёткой, изготовленной в духе предыдущих моделей Aston Martin. Однако бампер сохранил хищную форму «носа акулы».

Кроме того, тюнеры изменили форму выемки для номерного знака, чем придали заднему бамперу более изящный вид. Изменению подверглись также передний сплиттер, задний диффузор и наконечники патрубков выхлопной системы.

Таким образом, авто получило более классический вид.

Напомним, компания Aston Martin объявила о запуске в Пеббл-Бич (штат Калифорния) своего нового проекта по созданию индивидуальных гаражей для машин. Называется проект Aston Martin Automotive Galleries and Lairs, что переводится как «Автомобильные галереи и логова».

Читайте также: Aston Martin выпустил тизер кроссовера DBX — видео