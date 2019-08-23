Ульяновск, , 13:47 — REGNUM

В рамках начатой реорганизации Ульяновский автозавод может перевести часть своих инженеров в Тольятти. Об этом сообщает Drom.

Как сообщает портал, УАЗ в скором времени может сократить часть сотрудников научно-технического центра (НТЦ), то есть инженеров, конструкторов, администраторов. Причем, как отмечается, работники НТЦ просто поставлены перед выбором: в трехмесячный срок перевестись в Тольятти или уйти с завода совсем.

В данное время в ульяновском НТЦ УАЗа числится 300 человек. По информации портала, сокращение может коснуться около 100 человек. Порядка 100 сотрудников будут переведены в тольяттинский технопарк «Жигулевская долина», где с 2014 года размещен филиал НТЦ Ульяновского автозавода. Остальные специалисты останутся на УАЗе для поддержания текущего производства.

Напомним, в июле 2019 года появилась информация о массовых сокращениях на Ульяновском автозаводе.

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