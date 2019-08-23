Омск, , 12:01 — REGNUM

Продажи автомобилей с пробегом в Омске за первые семь месяцев 2019 года выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за отчетный период на омском вторичном рынке был продан 24 241 автомобиль.

Стоит отметить, что в отличие от других городов-миллионников, таких как Краснодар, Самара и Нижний Новгород, где самая большая доля рынка принадлежит отечественному бренду Lada, в Омске на вторичном рынке лидирует японская марка Toyota. На долю этой марки приходится 18,9% от всего объема реализации подержанных авто.

Российская Lada занимает только второе место в рейтинге самых продаваемых авто с пробегом в Омске. Доля автомобилей АвтоВАЗа составляет 16,1%. Третья и четвертая строчки принадлежат японскому бренду Nissan (10,3%) и южнокорейскому Hyundai (6,1%).

В целом четыре перечисленных бренда занимают 51,4% вторичного рынка Омска.

Напомним, за январь-июль 2019 года в Самаре на 3,8% упали продажи подержанных легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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