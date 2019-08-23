Красногорск, , 10:50 — REGNUM

Японская автокомпания Isuzu в 2019 году открыла в РФ 10 новых дилерских центров. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За первое полугодие 2019 года дилерские центры открылись в Центральном федеральном округе, Сибири и Дальнем Востоке. Теперь общее число официальных точек продаж Isuzu в России достигло 85 единиц.

Грузовые модели автокомпании теперь можно приобрести в Саратове, Пензе, Великом Новгороде и Московской области.

Новые дилерские центры, продающие пикапы D-Max, расположились в шести городах: Липецке, Московской области, Ростове-на-Дону, Омске, Южно-Сахалинске и Самаре.

Напомним, в России стартовали продажи японских малотоннажных грузовиков Isuzu Elf c роботизированной коробкой передач и шасси, произведенным в Ульяновске.

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