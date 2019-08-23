Пало-Альто, США, , 10:04 — REGNUM

Компания Hewlett-Packard (HP Inc.) объявила, что её действующий генеральный директор Дион Вайслер покинет пост, ему на смену придет Энрике Лорес. Об этом 23 августа сообщил портал The Verge.

По имеющейся информации, Вайслер решил оставить должность из-за «проблем со здоровьем семьи». Лорес официально займет его место 1 ноября 2019 года. При этом Дион Вайслер продолжит занимать пост председателя совета директоров вплоть до следующего ежегодного собрания акционеров, которое пройдет в 20 202 году.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компании HP и Dell намерены вывести из Китая до 30% производства ноутбуков. Новые заводы HP планирует открыть в Таиланде и на Тайване.

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