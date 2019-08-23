Вашингтон, , 09:38 — REGNUM

Инженер из США создал дом на колесах на базе Dodge Sprinter 3500C 2006 года выпуска. Об этом рассказала блогер, повстречавшая этот автодом на Sprinter Fest 2019, в своем ролике, опубликованном на Youtube.

Дом на колесах построен почти с нуля на базе шасси Dodge Sprinter 3500C. В нем имеется все, что нужно для путешествий. Внешне он выглядит довольно скучно — весь автомобиль окрашен в зеленый цвет. Внутри же дом наполнен всем, что необходимо. В нем есть водонагреватель с баком на 77 л, который также подает воду на подогреваемый пол.

Этот автодом имеет полноценную ванну и кровать размера «queen-size», которая поднимается над головой. После сворачивания кровати, освобождается место для гостиного уголка с обеденным столом.

Кроме того, этот дом на колесах имеет внешние большие отсеки для вещей, которые редко устанавливают коммерческие производители.

Напомним, австралийская автокомпания Bus 4×4 Group создала кемпер с выдвижной палаткой.

Читайте также: Компания Volkner представила дома на колесах стоимостью 1,5 млн евро