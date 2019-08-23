Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM

В Санкт-Петербург для испытаний на городских маршрутах доставлены новые образцы общественного транспорта. Один из них — электробус отечественного производства, другие — автобусы из-за рубежа. Испытания будут проходить несколько месяцев, после чего может быть принято решение о закупке нового подвижного состава.

Новые автобусы в Петербурге Https://www.avtobus.spb.ru

Как сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс», петербуржцы первыми в России испытают низкопольный электробус «Сириус» производства АО «Стройтранс» из Вологды. Его вместимость — до 90 пассажиров, запас автономного хода на электродвигателе — до 240 км. Электробус оснащен климатической и мультимедийной системами. Его выпустят на маршрут № 128, где с марта текущего года уже работают 10 электробусов другой марки.

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На маршруты №№ 39 и 39Э, соединяющие станцию метро «Московская» и аэропорт «Пулково», отправят автобусы марки Mercedes-Benz CONECTO. Один из них вмещает 94 пассажира, другой, сочлененный, рассчитан на 138 человек. Эту технику отличают эргономичные сиденья и увеличенный обзор, а также кондиционер в пассажирском салоне.

Также продолжатся испытания двухсекционного автобуса Минского автозавода, который уже продемонстрировал надежность и приспособленность к работе в различных погодных условиях. Такие машины работают на маршрутах Приморского и Выборгского районов города.

«Помимо «подопытных» образцов, осенью в Петербурге начнут работу ещё 40 новых автобусов, закупленных СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в рамках планового обновления автопарка», — отметили на предприятии.

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