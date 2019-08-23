Токио, , 09:13 — REGNUM

Японская компания Toyota не исключает выпуск электрического MR2 совместно с другой автокомпанией. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Возможность возрождения MR2 была высказана главным инженером модели новой Supra Тецуя Тада во время премьеры этой машины в Японии. На вопрос о том, какая из автокомпаний могла бы в этом участвовать, инженер сказал, что это мог бы быть Porsche.

Однако пока рано утверждать на 100%, что эти слова японского инженера воплотятся в жизнь. При этом, учитывая готовность бренда Toyota объединить усилия с другими автокомпаниями для снижения расходов и ускорения сроков разработки спорткаров, этот вариант не исключён.

Напомним, с 1 октября 2019 года на автопредприятии Toyota в Санкт-Петербурге будет запущено производство кроссовера Toyota RAV4 последнего поколения.

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