Вашингтон, , 08:52 — REGNUM

В США было проведено исследование Американского индекса удовлетворенности клиентов (ACSI), согласно которому самые высокие баллы рейтинга удовлетворенности потребителей получила марка Lexus. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте ACSI.

На американском рынке японская марка Lexus, получила 84 балла, опередив немецкий бренд Mercedes-Benz на 1 балл. Третью строчку заняли Audi, BMW, Honda, Infiniti, Lincoln, Subaru и Volvo (по 82 балла). Марки FCA получили не самые высокие оценки: Dodge (74 балла) и Chrysler, набравший 71 балл оказался на последнем месте.

Стоит отметить, показатель удовлетворенности Infiniti вырос за последние несколько лет с 78 до 82 баллов. Прибавку также получили Chevrolet и Mercedes. А вот показатели Nissan и Volkswagen улучшились на 6% голосов.

В целом с 2018 года уровень удовлетворенности повсеместно упал на 3,7%, до 79 баллов по 100-балльной шкале. Это говорит о том, что по мнению клиентов, качество и стоимость автомобилей ухудшились.

Напомним, что в июле авторынок США впервые показал рост с начала 2019 года.

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