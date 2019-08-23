Москва, , 08:41 — REGNUM

В период с января по июнь 2019 года в России было продано около 1 млн планшетных компьютеров, что на 26% меньше аналогичного периода 2018 года. Об этом 23 августа сообщили «Известия» со ссылкой на данные компании «Связной».

Авторы статьи обращают внимание, что в 2018 году падение продаж составило лишь 12%. В «М. Видео — Эльдорадо» зафиксировали 30%-е падение продаж в первой половине 2019 года. Её эксперт высказал предположение, что этот тип гаджетов сейчас испытывает конкуренцию со стороны фаблетов (смартфонов с диагональю от 5,7−6 дюймов).

Читайте также: Apple представит MacBook с 16-дюймовым экраном и iPhone Pro

В июне 2019 года ИА REGNUM сообщило, что компания Google решила отказаться от производства планшетных компьютеров. При этом компания намерена и дальше производить трансформер Pixel Slate, соетающий в себе функционал планшета и ноутбука.

Читайте ранее в этом сюжете: Google решил отказаться от производства планшетных компьютеров