Москва, , 08:03 — REGNUM

Судостроительные предприятия в 2020 году передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России сразу шесть подводных лодок. Как уточнил источник ТАСС в военно-промышленном комплексе РФ, такое большое количество субмарин флот не получал с 1992 года.

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Речь идёт о первых серийных подлодках проекта 955А и 885М «Князь Олег» и «Новосибирск», а также головной подлодке проекта 885М «Казань» и атомной субмарине специального назначения «Белгород» проекта 09852. Все они, согласно контрактам, будут изготовлены на производственном объединении «Севмаш».

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ВМФ получит два атомных подводных ракетоносца в 2019 году — Шойгу

Кроме того, в следующем году ещё две дизель-электрические подлодки — «Волхов» проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 «Кронштадт» — ВМФ сдаст компания «Адмиралтейские верфи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что до конца 2019 года в состав Военно-морского флота России войдут стратегические субмарины «Князь Владимир» и «Казань». Всего, по словам министра, для ВМФ России в текущем году планируется построить четыре подводные лодки — три атомные и одну дизель-электрическую и семь надводных боевых кораблей.

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