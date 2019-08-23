Пекин, , 05:05 — REGNUM

Первый китайский тренировочный симулятор медицинской помощи на море был представлены публике, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

Система была совместно разработана Шестым медицинским центром Главного госпиталя Народно-Освободительной Армии Китая, а также рядом других институтов. Ее целью является улучшение навыков медицинского персонала в предоставлении медицинской помощи во время морских сражений.

Система предлагает тренировку по четырем категориям, включая медицинскую теорию, отработку навыков и медицинскую поддержку в случае ранений во время ведения морских сражений. Система предлагает симуляцию пациентов и частей тела, а также позволяет тренироваться одновременно шестерым практикантам.