Москва, , 18:15 — REGNUM

Еще в 2018 году в докладе 3-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны РФ говорилось, что разработчики вооружений должны создать аванпроект безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжелого класса на основе Т-14 «Армата».

В настоящее время корпорация «Уралвагонзавод» занимается формированием облика такого безэкипажного танка, танка-дрона. Наибольший путь проделан по танку на платформе «Армата». Уже сейчас танк полностью управляется дистанционно, хотя пока у него есть и экипаж. Об этом пишет «Армейский стандарт».

Гендиректор — главный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов рассказал, что «Уралвагонзавод» с конца двадцатого века ведет работы по созданию безэкипажных танков: сначала — на базе Т-64, а позже — на базе Т-72.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, «Уралвагонзавод» планирует использовать в качестве первых роботизированных машин платформы Т-72. Танк Т-72 относится к танкам предыдущего поколения. Поэтому более рационально будет не отправлять его на переплавку, а создать на его базе роботизированные комплексы переднего края.

Тут же вырисовывается и тактика боевого применения танков-дронов. Например, экипаж танка «Армата» из своей боевой машины управляет еще одним или двумя танками-роботами, которые двигаются впереди его, чтобы вскрывать противотанковую оборону противника.

Следует заметить, что такой подход к использованию боевой техники предыдущих поколений не нов. ИА REGNUM ранее сообщало, что Южная Корея уже разрабатывает беспилотные летательные аппараты на основе устаревших пилотируемых боевых вертолетов и самолетов.