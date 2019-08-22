Тегеран, , 15:00 — REGNUM

Военные Ирана представили новый зенитный ракетный комплекс отечественного производства Bavar-373 дальнего радиуса действия. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщила пресс-служба президента страны Хасана Роухани в четверг, 22 августа.

Комплекс был представлен на церемонии, посвященной празднованию Дня оборонной промышленности Ирана, на ней присутствовал президент Ирана Хасан Рухани, министр обороны страны Амир Хатами и другие высокопоставленные военные чиновники.

«С помощью этой системы ПВО дальнего действия мы можем обнаружить … цели или самолеты на расстоянии более 300 км, блокировать их примерно на 250 км и уничтожить их на 200 км», — сказал министр обороны Амир Хатами в интервью государственному телевидению.

Бавар-373 — мобильная система противоракетной обороны, предназначенная для перехвата и уничтожения вражеских ракет и летательных аппаратов на высотах до 65 км. Иранские СМИ назвали комплекс Bavar-373 конкурентом российской ракетной системе С-300.