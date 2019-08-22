Москва, , 14:38 — REGNUM

Большое количество ДТП с участием автобусов стало поводом для проверки Росстандарта. Проверке подлежат системы безопасности некоторых категорий автобусов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В проверках участвуют автобусы категории М2 и М3, специалистов интересуют системы и элементы пассивной и активной безопасности транспортных средств. Их, в частности, проверяют методами разрушающего контроля, включая опрокидывание автобуса.

Подобная авария произошла с автобусом в Московской области на трассе М-9 «Балтия», отмечает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 августа в Подмосковье на 69-м км автодороги М-9 «Балтия» в кювет опрокинулся автобус, пострадали восемь человек. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем.

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