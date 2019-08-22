Вашингтон, , 14:33 — REGNUM

Американское тюнинг-ателье Lingenfelter Performance Engineering увеличило мощность вседорожника Chevrolet Colorado ZR2 с 308 л. с. до 416 л. с. Об этом 22 августа сообщается на сайте Tarantas.news.

Специалисты ателье увеличили мощность 3,6-литрового движка за счёт установки нагнетателя Edelbrock. Благодаря ему номинальная мощность двигателя увеличилась на 35%. Таким образом, мощность агрегата V6 составит 416 л. с. Кроме того, в Lingenfelter Performance Engineering утверждают, что пакет доработок соответствует выбросам во всех штатах страны.

«Когда мы сделали комплект… мы хотели улучшить грузовик таким образом, чтобы он не просто производил лошадиные силы, но имел полезную мощность, чтобы они могли выполнять такие вещи, как буксировка, и добавлять оборудование, такое как шины большего размера», — сообщили в ателье.

Напомним, немецкое тюнинг-ателье Brabus переработало дизельный пикап Mercedes V250d. Под капот автомобиля был установлен четырехцилиндровый дизельный движок мощностью 235 л. с., который позволяет разогнаться до 100 км/ч за 8,8 секунды.

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