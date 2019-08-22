Москва, , 13:09 — REGNUM

Топ-10 стран по объему импортируемых в Россию легковых автомобилей составило аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, за первые шесть месяцев 2019 года юридическими лицами в РФ было ввезено 115,5 тыс. легковых автомобилей, причем как новых, так и подержанных. Стоит отметить, что этот показатель на 2% больше результата аналогичного периода прошлого года.

Сообщается, что около 30% машин были ввезены в Россию из Японии. В количественном выражении это составляет 33,3 тыс. экземпляров. На втором месте — Германия, откуда прибыло порядка 20% или 21,7 тыс. авто. На третьем месте по объему импорта находятся Соединенные Штаты. Оттуда было импортировано 12,8 тыс. легковых машин.

Всего на долю трех вышеперечисленных стран приходится 59% от всего количества импортируемых в РФ автомобилей.

Также в список стран лидирующих по объему импорта в Россию вошли: Словакия (6,7 тыс. ед.), Великобритания (6,5 тыс. ед.), Китай (6,4 тыс. ед.), Таиланд (5,1 тыс. ед.), Венгрия (4 тыс. ед.), Турция (3,9 тыс. ед.) и Финляндия (2,4 тыс. ед.).

Напомним, за период с января по июнь 2019 года из России было вывезено порядка 19,5 тыс. легковых автомобилей.

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