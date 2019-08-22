Москва, , 12:07 — REGNUM

По итогам семи месяцев 2019 года на авторынке России было куплен 214 новых кабриолетов, что на 11% меньше, чем в прошлом году. Об этом 22 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой продаваемой моделью с кузовом кабриолет в России за отчётный период стала британская MINI Cabrio. С января по июль 2019 года в нашей стране было куплено 66 таких машин. Этот результат почти в два раза выше прошлогоднего, когда было продано всего 35 кабриолетов. Отмечается, что из реализованных авто 40 кабриолетов MINI были проданы в модификации John Cooper Works.

Вторую строчку по популярности среди авто с открытым верхом в РФ занимает BMW 4 Серии Cabrio. За семь месяцев было продано 58 единиц этой модели, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Далее по списку идут: Porsche 911 (24 ед.), Mercedes-Benz E-Class (23 ед.) и Smart ForTwo (19 ед.).

Напомним, Volkswagen планирует представить в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте новый T-Roc в кузове кабриолет. Автопроизводители поменяли конструкцию и кузов автомобиля. Колесная база машины стала длиннее на 37 мм, чем у базовой версии авто, а её длина увеличилась на 34 мм.

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