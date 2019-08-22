Монтерей, США, , 10:49 — REGNUM

Итальянская компания Lamborghini в рамках автомобильного конкурса элегантности в Монтерее (штат Калифорния, США) представила новый суперкар Aventador SVJ63. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоит отметить, что Lamborghini представила лимитированную серию в 900 экземпляров. Кроме того, это модели с открытым кузовом.

В названии нового автомобиля итальянской компании зашифрованы все его характеристики. SV, то есть Superveloce («сверхбыстрый»), а «Jota» означает сверхскорость спорткара на гоночных трассах. Цифра «63» символизирует год основания Lamborghini — 1963.

Напомним, Aventador SVJ в ходе тестов на Северной петле Нюрбургринга побил рекорд скорости среди серийных автомобилей. Автомобиль преодолел круг в 20,6 км всего за 6 мин 44,97 с.

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