Москва, 22 августа 2019, 10:27 — REGNUM
Если грузоперевозчики начнут активно применять беспилотные автомобили, это позволит им сэкономить на топливных тратах и выплатах заработных плат, считает операционный директор логистической компании «Точка-Точка» Максим Алексеев. Об этом он заявил 22 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, научно-производственное объединение автоматики, которое входит в состав государственной корпорации «Роскосмос», представило прототип инновационного трактора, оснащённого системой беспилотного вождения, на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге. На беспилотном прототипе трактора отсутствуют привычные органы управления — в нём нет кабины водителя, руля, педалей и панели приборов. Данная машина полностью автономна.
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