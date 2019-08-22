Москва, , 10:27 — REGNUM

Если грузоперевозчики начнут активно применять беспилотные автомобили, это позволит им сэкономить на топливных тратах и выплатах заработных плат, считает операционный директор логистической компании «Точка-Точка» Максим Алексеев. Об этом он заявил 22 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Вероятно, должен возрасти и коэффициент утилизации провозных мощностей, — сказал он. — Однако, по моему мнению, в России перспектива роботизации в коммерческих грузоперевозках пока весьма туманна, а в реальной жизни транспортного рынка практически равна нулю. Считаю, что применение роботизированных устройств, тем более автономных, тренд современности, но на данный момент мы не заметили значимого эффекта от использования таких технологий у коллег».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, научно-производственное объединение автоматики, которое входит в состав государственной корпорации «Роскосмос», представило прототип инновационного трактора, оснащённого системой беспилотного вождения, на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге. На беспилотном прототипе трактора отсутствуют привычные органы управления — в нём нет кабины водителя, руля, педалей и панели приборов. Данная машина полностью автономна.

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