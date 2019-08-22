Москва, 22 августа 2019, 10:04 — REGNUM
Для того чтобы в РФ начали полноценно функционировать беспилотные авто, нужно создать соответствующую инфраструктуру: «умные» дороги, безопасный канал связи с одинаковой скоростью передачи сигнала по всей зоне движения беспилотников и другое, считает операционный директор логистической компании «Точка-Точка» Максим Алексеев. Об этом он рассказал 22 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что для того, чтобы эксперимент стал успешным проектом, осуществление тестовых запусков непилотируемых машин необходимо проводить по всей стране, а не только на частных полигонах и в Москве.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) уже разрабатывает полностью автономную версию «ГАЗели». По данным агентства, беспилотные автомобили Горьковского автозавода уже проходят тесты на специальном полигоне и на внутренней территории предприятия.
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