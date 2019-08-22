Москва, , 10:04 — REGNUM

Для того чтобы в РФ начали полноценно функционировать беспилотные авто, нужно создать соответствующую инфраструктуру: «умные» дороги, безопасный канал связи с одинаковой скоростью передачи сигнала по всей зоне движения беспилотников и другое, считает операционный директор логистической компании «Точка-Точка» Максим Алексеев. Об этом он рассказал 22 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Для того чтобы цифровые технологии повсеместно применялись в грузовых перевозках, сначала должны произойти реальные изменения в отрасли. Например, сейчас на стадии принятия находится федеральный закон и правила регулирования данной сферы, — сказал Алексеев. — На мой взгляд, это весьма серьёзный этап, так как он принесёт значительные изменения, адаптация к которым будет длиться достаточно долго. Кроме этого, необходимо будет создать развитую инфраструктуру для функционирования автономных средств: «умные» дороги, безопасный канал с одинаковой скоростью передачи сигнала по всей зоне движения беспилотников».

Кроме того, эксперт подчеркнул, что для того, чтобы эксперимент стал успешным проектом, осуществление тестовых запусков непилотируемых машин необходимо проводить по всей стране, а не только на частных полигонах и в Москве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) уже разрабатывает полностью автономную версию «ГАЗели». По данным агентства, беспилотные автомобили Горьковского автозавода уже проходят тесты на специальном полигоне и на внутренней территории предприятия.

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