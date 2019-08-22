Москва, , 09:47 — REGNUM

Если грузоперевозками в РФ займутся беспилотные автомобили, это будет обозначать выход на принципиально новый уровень развития современной логистики, считает директор по развитию бизнеса FM Logistic Владимир Серебряков. Об этом он заявил 22 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Очевидно, это поможет компаниям-перевозчикам существенно сократить операционные затраты, — сказал Серебряков. — Связано это, в частности, с тем, что время доставки ощутимо сокращается благодаря отсутствию ограничений режима труда и отдыха: машина может двигаться круглосуточно. Исключением являются только остановки для заправки. В ближайшие 10 лет, вероятнее всего, мы сможем наблюдать постепенное завоевание рынка грузоперевозок беспилотным авто».

Но важной задачей, здесь, как полагает эксперт, по-прежнему является решение вопросов, связанных с качеством дорог, развитием необходимой инфраструктуры, обеспечением страхования и, наконец, определением и закреплением основных правил осуществления беспилотных грузовых перевозок на законодательном уровне.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ подготовил проект постановления по утверждению концепции безопасности дорожного движения с участием беспилотных автомобилей.

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