Москва, , 09:05 — REGNUM

Российский корабль «Союз МС-14», стартовавший сегодня, 22 августа, с космодрома Байконур антропоморфным роботом «Фёдором» на борту, оснастили технологиями для более точного приземления. Как уточнил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, корабль был доработан во время испытательного запуска ракеты «Союз-2.1а».

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Теперь космическому объекту предстоит пройти вторую часть испытаний — уже непосредственно при посадке.

«На самом корабле тоже заложены новые решения, которые обеспечат более точную посадку», — отметил глава Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 августа, в 06:38 мск российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур. Корабль доставит на МКС человекообразного робота «Фёдора», а также оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания и посылки для экипажа.

Корабль успешно выведен на околоземную орбиту. Как заявили в Роскосмосе, бортовые системы космического корабля работают штатно. Стыковка с МКС запланирована через двое суток: 24 августа в 08:30 мск.

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