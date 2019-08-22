Вена, , 09:02 — REGNUM

Австрийские конструкторы представили устройство Cybershoes, которое позволит передвигаться в пространстве виртуальной реальности. Об этом 22 августа сообщил журнал PC Gamer.

Оно представляет собой что-то вроде «тапочек», которые надеваются на ноги. Сидя на высоком стуле, геймер может двигать ногами, тем самым имитируя ходьбу. Стоимость этого VR-аксессуара сейчас начинается от €360 (вариант со специальным стулом обойдется покупателям в €1170).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что настольная игра The Captain is Dead будет адаптирована под виртуальную реальность. Реализацией проекта занимается студия Thunderbox Entertainment.

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